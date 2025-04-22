Iğdır\'da Kaçak Akaryakıt ve Sigara Operasyonu

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda kaçak akaryakıt, sigara ve alkol ele geçirildi.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca Kaçakçılık Suçları ile Mücadele kapsamında yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; Aralık ilçesinde; akaryakıt, sigara ve alkol kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonda bin 670 litre kaçak akaryakıt, 760 paket kaçak sigara ve 30 lt kaçak alkol ele geçirildi. Olay ile ilgili bir kişi gözaltına alındı. - IĞDIR