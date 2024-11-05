Iğdır\'da Kaçak Silah Ticareti Operasyonu

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Iğdır'da kaçak silah ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalanırken operasyonda silahlar ele geçirildi.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılık suçlarına yönelik yaptığı istihbarı çalışmalar neticesinde, Merkez ve Karakoyunlu ilçelerinde silah imal ve ticareti suçunu işleyen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda, belirlenen 2 adreste arama yapıldı. Arama sonucu, 3 adet tabanca, 2 adet yarı otomatik av tüfeği, 145 adet tabanca mermisi ve 74 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak, 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı. Jandarma, kaçakçılık ve silah ticareti ile mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini belirtti. Operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor. - IĞDIR