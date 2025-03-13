Iğdır\'da Kazada Bisikletli Sağlık Çalışanı Hayatını Kaybetti

Iğdır'da minibüs ile bisikletin çarpıştığı kazada sağlık çalışanı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yaycı köyü yakınlarında elektrikli bisikletle seyreden Tugay Çıtak (25), sürücüsü öğrenilemeyen 34 EDV 862 plakalı minibüsle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslar Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan Çıtak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çıtak'ın Iğdır Devlet Hastanesi laboratuvarında çalıştığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - IĞDIR