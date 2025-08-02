Iğdır\'da Lastik Patlaması: 1 Ölü

Iğdır'da bir iş yerinde hava basılan lastiğin patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Talihsiz olay, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün beton ve bims üretimi yapılan iş yerinde meydana geldi. Faruk Aycil'in kontrol etmek istediği hava basılan yük aracı lastiği, bir anda patladı. Lastiğin başında bir kişiyle telefonda konuşan Faruk Aycil, patlama sırasında bulunduğu yerden havaya fırlayıp düşerek ağır yaralandı. Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aycil, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. - IĞDIR