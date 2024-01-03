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Iğdır'da Çevre Kirliliğine Yol Açan Metruk Binalar Yıkılıyor - Son Dakika
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Iğdır'da Çevre Kirliliğine Yol Açan Metruk Binalar Yıkılıyor

Iğdır İl Özel İdaresi, görüntü kirliliği ve güvenlik riski oluşturan metruk binaları tespit ederek yıkıyor. 2023 yılında şehir genelinde 250 adet metruk bina yıkıldı ve yıkımların devam edeceği belirtildi.

Iğdır\'da Çevre Kirliliğine Yol Açan Metruk Binalar Yıkılıyor
03.01.2024 - 15:24,
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Iğdır'da çevre kirliliğine yol açan ve şehir estetiğine uygun olmayan metruk binalar tespit edilerek yıkılıyor.

Iğdır İl Özel İdaresi görev ve sorumluluk sahası içerisinde görüntü kirliliği oluşturan ayrıca can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden metruk binalar bir bir tespit ediliyor. Tespit edilen binalar daha sonra İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yıkılıyor. Edinilen bilgiye göre 2023 yılında şehir genelinde 250 adet metruk bina yıkıldı. Şehir genelinde tespit edilen metruk bina yıkımların devam edeceği öğrenildi. - IĞDIR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Iğdır'da Çevre Kirliliğine Yol Açan Metruk Binalar Yıkılıyor - Son Dakika


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