Iğdır\'da müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Iğdır'ın Hakveyis mahallesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın olayı Iğdır Hakveyis Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre müstakil evde çıkan yangını gören vatandaşlar kendi imkanları ile yangını söndüremeyince itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Maddi hasar meydana gelen evdeki yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - IĞDIR