Iğdır\'da Ortaokulda Çıkan Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

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Iğdır merkez Yenimahalle Ortaokulu'nda çıkan yangın paniğe neden olurken yangın kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde merkez Yenimahalle Ortaokulu'nun baca kısmında yangın çıktı. Ders saatinde çıkan yangın paniğe neden olurken okul yetkilileri durumu hemen Iğdır İtfaiyesine bildirdi. Okula giden ekipler yaptıkları incelemede okulun bacasının tıkalı olduğunu, bunun da çatı katında tahribata neden olduğunu belirledi. Ekipler olaya müdahale ederek yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. - IĞDIR