Iğdır'da park halindeki araç bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı - Son Dakika
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Iğdır'da park halindeki araç bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı

Iğdır\'da park halindeki araç bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı

Iğdır Merkez Bağlar Mahallesi'nde gece saatlerinde park halinde bulunan 24 AAT 329 plakalı transport araç, bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Araç içinde kimsenin bulunmadığı belirlenirken, yangının neden çıktığına dair soruşturma başlatıldı.

15.05.2024 12:34
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Iğdır'da gece saatlerinde park halindeki araç bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı. Geceyi aydınlatan yangın, saat 02.30 sularında Iğdır Merkez Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 24 AAT 329 transport araç, park halinde iken bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Araç içinde kimsenin olmadığı anlaşılırken yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - IĞDIR

Kaynak: İHA

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