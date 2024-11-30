Iğdır\'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

3.Sayfa

Iğdır'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 201 adet altın sikke ele geçirildi, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir zanlıyı takibe aldı. Şüphelinin aracını durdurup arama yapan ekipler, Bizans dönemine ait 201 altın sikke ele geçirdi.Ekipler tarafından zanlı gözaltına alındı, sikkelere el konuldu. - IĞDIR