Iğdır'da yıldırım düşmesi sonucu, 2 kardeş yaralandı 20 koyun telef oldu - Son Dakika
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Iğdır'da yıldırım düşmesi sonucu, 2 kardeş yaralandı 20 koyun telef oldu

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Iğdır merkeze bağlı Asma köyünde hayvan otlatan 2 kardeşin ve sürünün üzerine yıldırım düştü. Olayda 20 koyun telef oldu, kardeşler ise ağır yaralandı. Olay, öğle saatlerinde merkeze bağlı Asma köyü kırsalında meydana geldi. Yunus Emre ve Aziz Aktaş isimli kardeşler hayvanlarını otlatmak için meraya çıktı. Aniden bastıran sağanak yağış ile birlikte yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu 2 kardeş ağır şekilde yaralanırken, 20 küçükbaş hayvan telef oldu. Yaralı kardeşler, Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı ve sağlık durumları ciddiyetini koruyor.

04.07.2024 17:04
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Iğdır'da yıldırım düşmesi sonucu, 2 kardeş yaralandı 20 koyun telef oldu

IĞDIR - Iğdır merkeze bağlı Asma köyünde hayvan otlatan 2 kardeşin ve sürünün üzerine yıldırım düştü. Olayda 20 koyun telef oldu, kardeşler ise ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde merkeze bağlı Asma köyü kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Rahime - Mehmet Ali Aktaş çiftinin 4 çocuğundan Yunus Emre ve Aziz Aktaş (15), hayvanlarını otlatmak için meraya çıktı. Aniden bastıran sağanak yağış ile birlikte yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu 2 kardeş ağır şekilde yaralanırken, 20 küçükbaş hayvan telef oldu. Aktaş kardeşlerin yakınlarının haber vermesi ile bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı kardeşler, Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kardeşlerin vücudunda yanıklar oluşurken sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Iğdır, Hayvan Hakları, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Iğdır'da yıldırım düşmesi sonucu, 2 kardeş yaralandı 20 koyun telef oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Iğdır'da yıldırım düşmesi sonucu, 2 kardeş yaralandı 20 koyun telef oldu - Son Dakika
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