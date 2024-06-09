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İki katlı ev yangında kül oldu

KARABÜK - Karabük'ün Eflani ilçesinde iki katlı ev çıkan yangında küle döndü.

Olay, Paşabey Kıyünde meydana geldi. Yaşar T'ye ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı.

Alevleri fark eden köylülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Uzun uğraşlar sonucunda yangın bitişikte yer alan ahşap eve sıçramadan söndürüldü.

Tamamen yanan ev kullanılmaz hale gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.