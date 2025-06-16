Görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı bir panelde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ailesini tehdit niteliğindeki sözler söylediği iddiasıyla görülen davanın 2'inci celsesinde, İmamoğlu'nun avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için süre verilmesine hükmedilerek duruşma 16 Temmuz'a erteledi
Son Dakika › 3.Sayfa › İmamoğlu'nun Duruşması 16 Temmuz'a Ertelendi - Son Dakika
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