İBB'nin görevinden uzaklaştırılan Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir kısım soruşturmalarda görevli bilirkişiyi hedef göstererek yargı görevini yapmasını etkilemeye teşebbüs ettiği iddiasıyla katılmadığı duruşmada mahkeme, bir sonraki celsenin Silivri'de yapılmasına, İmamoğlu'nun duruşmada hazır edilmesi için Ceza İnfaz Kurumuna müzekkere yazılmasına hükmederek duruşmayı 26 Eylül tarihine erteledi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › İmamoğlu'nun Duruşması 26 Eylül'e Ertelendi - Son Dakika
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