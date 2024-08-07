İngiltere'de bıçaklı saldırıya hapis cezası - Son Dakika
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İngiltere'de bıçaklı saldırıya hapis cezası

İngiltere'de 3 kız çocuğunun ölümüne neden olan bıçaklı saldırının patlak verdiği olaylarda İngiliz Derek Drummond'a 3 yıl hapis cezası verildi. Saldırının ardından yaşanan huzursuzluk ve çatışmalar sonucunda diğer şüpheliler de cezalandırıldı.

07.08.2024 15:27
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İngiltere'de 3 kız çocuğunun ölümüne neden olan bıçaklı saldırının patlak veren şiddet olaylarında İngiliz Derek Drummond'a 3 yıl hapis cezası verildi.

İngiltere'de Southport bölgesinde 29 Temmuz'da bir dans okulunda gerçekleştirilen ve 3 kız çocuğunun ölümüne neden olan bıçaklı saldırının ardından sonrası yayılan yanlış bilgiler sonucu sokaklarda şiddet olayları yaşanmıştı. Ülke geneline yayılan ve günler süren huzursuzluk ve polisle çatışma olaylarına ilişkin bir kişiye hapis cezası verildi. Ülkede düzenlenen protestolar sırasında bir polise yumruk attığı tespit edilen İngiliz Derek Drummond, şiddet ve saldırıdan suçlu bulundu. Liverpool Kraliyet Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmada 58 yaşındaki Drummond'a 3 yıl hapis cezası verildi.

Öte yandan 29 yaşındaki Declan Geiran ise 3 Ağustos'ta Liverpool şehir merkezinde bir polis minibüsünün emniyet kemerini ateşe vererek kargaşaya neden olduğu gerekçesiyle suçunu kabul etmesinin ardından 30 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ayrıca 41 yaşındaki Liam Riley ise kargaşaya neden olduğunu ve ırksal olarak ağırlaştırılmış kamu düzeni suçunu kabul etmesinin ardından 20 ay hapis cezası aldı. - LİVERPOOL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İngiltere'de bıçaklı saldırıya hapis cezası - Son Dakika

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