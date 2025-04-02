Interpol, Dodik'in Yakalama Talebini Reddetti - Son Dakika
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Interpol, Dodik'in Yakalama Talebini Reddetti

Bosna Hersek Mahkemesi, Sırp lider Dodik için Interpol'den uluslararası yakalama emri istedi, reddedildi.

02.04.2025 23:14
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Uluslararası polis teşkilatı Interpol, Bosna Hersek Mahkemesi'nin Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik hakkında uluslararası yakalama emri çıkarılması talebini reddetti.

Bosna Hersek Mahkemesi, ülke dahilindeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin Başkanı Milorad Dodik ve Sırp Cumhuriyeti Halk Meclisi (NSRS) Başkanı Nenad Stevandic aleyhinde uluslararası yakalama emri çıkarılması için Interpol'e yaptığı başvuruya cevap geldi. Interpol, Dodik ve Stevandic hakkında uluslararası yakalama emri çıkarılması talebini reddetti. Bosna Hersek basını, talebin Interpol tüzüğünün siyasi kovuşturmayı yasaklayan 3. maddesi uyarınca reddedildiğini ifade etti.

Bosna Hersek'in anayasal düzenine saldırı suçlamasıyla hakkında ülke genelinde yakalama emri bulunan Sırp lider Dodik, haberi sosyal medyada yayınladığı bir açıklamayla doğruladı. Dodik, talebin reddi için Interpol nezdinde girişimde bulunan Sırbistan ve Macaristan'a teşekkür etti. Sırp lider Dodik, İsrail ve Rusya'daki temaslarının ardından bugün Bosna Hersek'e geri dönmüştü.

Bosna Hersek'te kriz

Bosna Hersek'te Sırp lider Milorad Dodik, Yüksek Temsilcilik Ofisi'nin (OHR) kararlarına saygı göstermediği gerekçesiyle 26 Şubat tarihinde açıklanan ilk derece mahkeme kararıyla 1 yıl hapis ve 6 yıl Sırp Cumhuriyeti Başkanlığı görevinden men cezası almıştı. Sırp Cumhuriyeti entitesinde yerel meclis, mahkeme kararına tepki olarak şubat ayı sonunda devlet düzeyindeki mahkeme, savcılık ve polis kurumlarının entite sınırları içinde faaliyet göstermesini yasaklayan düzenlemeler kabul etmişti. Birçok siyasetçi tarafından "devlete darbe" olarak nitelendirilen düzenlemeler, Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti.

Devletin anayasal düzenini tehdit eden düzenlemeler nedeniyle Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik, NSRS Başkanı Nenad Stevandic ve Sırp Cumhuriyeti Başbakanı Radovan Viskovic ifade vermeye çağrılmış fakat Sırp liderlerin hiçbiri celplere yanıt vermemişti. Bosna Hersek Mahkemesi'nin otoritesini reddeden Sırp liderler aleyhinde önce gözaltı sonra da ülke genelinde yakalama emri çıkarılmıştı.

Bosna Hersek'in devlet düzeyindeki polis teşkilatı SIPA, Sırp Cumhuriyeti entitesi yerel polisi tarafından korunan Sırp liderin tutuklanmasına yönelik bir operasyonun güvenlik açısından riskli olacağını açıklamıştı. Ülkede Boşnak ve Hırvatların yoğun olarak yaşadığı Bosna Hersek Federasyonu (FBiH) entitesindeki polis kurumu ise şüpheli Sırp liderlerin FBiH entitesi sınırları içerisine girdikleri anda tutuklanacağını duyurmuştu. Bosna Hersek Sınır Polisi'nin devlet düzeyindeki teşkilatlardan olmasına rağmen Dodik'in tutuklanmadan ülke sınırını nasıl geçtiği ise tartışma konusu oldu. - SARAYBOSNA

Kaynak: İHA

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