Interpol tarafından kırmızı bültenle 10 yıldır aranan zanlı yakalandı

İZMİR - Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan, sahte kimlikle gizlenen ve 10 yıldır arandığı öğrenilen zanlı, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekipler, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde uygulama gerçekleştirdi. Şüphe üzerine durdurulan bir kişinin N.D. adlı kimliğine inceleme yapıldı. Şüphelinin tedirgin davranışlar gösterip çelişkili beyanlarda bulunması üzerine polis ekipleri detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Yapılan incelemede nüfus cüzdanının sahte olduğu, şüphelinin Interpol-Europol Daire Başkanlığınca kırmızı bültenle aranan K.A.olduğu belirlendi.

10 yıldır aranıyordu

Kasten ve tasarlayarak adam öldürme suçundan tüm dünyada aranan K.A.(43)'nın sahte kimlikle 10 yıldır gizlendiği ortaya çıktı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.