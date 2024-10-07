İskilip\'te 72 Yaşındaki Adam Yalnız Evinde Ölü Bulundu

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Çorum'un İskilip ilçesinde 72 yaşındaki bir vatandaş yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, Mutaflar Mahallesi Albay Mustafa Biçer Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yalnız yaşadığı öğrenilen 72 yaşındaki Ali Kiraz'dan dört gündür haber alamayan yakınları, Kiraz'ın evine gitti. Pencereden evin içine bakan vatandaşlar, Kiraz'ın hareketsiz yattığını gördü. Bunun üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Kiraz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın cenazesi otopsi için İskilip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - ÇORUM