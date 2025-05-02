Isparta\'da Midibüs Devrildi, Yolcular Yaralandı

Isparta-Afyonkarahisar karayolunda seyir halindeki yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu yolcular yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Isparta-Afyonkarahisar karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Isparta'dan Keçiborlu istikametine giden 32 K 0342 plakalı Keçiborlu Turizme ait yolcu midibüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçerek devrildi. Kazada yolcular yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere sevk ediliyor. - ISPARTA