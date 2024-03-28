Banu Parlak hakkında yurt dışı yasağı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Banu Parlak hakkında yurt dışı yasağı

Banu Parlak hakkında yurt dışı yasağı

Banu Parlak, Küçükçekmece Adliyesi İcra Müdürlüğü'ne giderek hacizli bir aracın satışıyla ilgili işlem yaparken görevli bir memurla tartıştı. Memurun şikayeti üzerine Parlak gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısı Parlak'ın ifadesini aldıktan sonra mahkemeye sevk etti. Parlak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ancak yurt dışı çıkış yasağı konuldu.

28.03.2024 22:48  Güncelleme: 23:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, hacizli bir aracın satışı ile ilgili Küçükçekmece Adliyesi İcra Müdürlüğü'ne gitti. İcra dosyasından dolayı icra memuruyla tartışan Parlak, adliyeyi birbirine kattı. Burada görevli bir memurla tartışan Banu Parlak, memurun şikayeti üzerine gözaltına alındı.

BANU PARLAK HAKKINDA YURT DIŞI YASAĞI

Cumhuriyet savcısı Parlak'ın ifadesini aldıktan sonra mahkemeye sevk etti. Parlak adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Ayrıca Parlak hakkında yurt dışı çıkış yasağı konulduğu öğrenildi.

Banu Parlak hakkında yurt dışı yasağı! Adliyeyi birbirine kattı

BANU PARLAK'IN KÖPEĞİ, KOMŞUSUNUN KÖPEĞİNİ PARÇALAYARAK ÖLDÜRMÜŞTÜ

Beylikdüzü Marmara Mahallesi'nde bulunan lüks sitede yaşayan Banu Parlak'ın Drago isimli köpeği, komşuları Yasemin Kılıç ve annesinin köpekleri Leo'yu isimli köpeği saldırmıştı. Site sakinleri köpekleri güçlükle ayırmaya çalıştı. Leo'yu ağır yaralayan Banu Parlak'ın köpeği Drago, Yasemin Kılıç'ın da kolunu çizmişti. Olay sonrası veterinere götürülen Leo isimli köpek ölmüştü.

İstanbul-Banu Parlak icra memuruyla tartışınca gözaltına alındı

Banu Parlak, Hukuk, Gündem, 3.Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Banu Parlak hakkında yurt dışı yasağı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Berat Yavuz: Buda iyice şımardı brz yatsa aklı başına gelir 19 0 Yanıtla
  • Rıdvan Coşgun: Türkiye bir hukuk devleti. İcralık bir mal, icra dairesinin yedindedir. 0 0 Yanıtla

21:04 Fatih Erbakan, İstanbul’da adaylarını çekmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 3 şart sundu Fatih Erbakan, İstanbul'da adaylarını çekmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3 şart sundu
20:33 Meral Akşener: Mansur Yavaş, artık CHP Genel Merkezi’nin ev kölesi olmuştur Meral Akşener: Mansur Yavaş, artık CHP Genel Merkezi'nin ev kölesi olmuştur
19:55 Akkuyu NGS’de maaşlarını alamayan işçiler yetkililerin araçlarını taşladı Akkuyu NGS'de maaşlarını alamayan işçiler yetkililerin araçlarını taşladı
18:48 Avrupa şampiyonu Buket Kaya’nın ailesi 4 milyon TL karşılığında şikayetinden vazgeçti, sürücü tahliye oldu Avrupa şampiyonu Buket Kaya'nın ailesi 4 milyon TL karşılığında şikayetinden vazgeçti, sürücü tahliye oldu
18:18 Özel bankalar da emekli promosyon programına katıldı Özel bankalar da emekli promosyon programına katıldı
22:50 Güney Afrika’da şarampole yuvarlanan otobüsten sadece 8 yaşındaki çocuk kurtuldu Güney Afrika'da şarampole yuvarlanan otobüsten sadece 8 yaşındaki çocuk kurtuldu
22:49 Banu Parlak hakkında yurt dışı yasağı Banu Parlak hakkında yurt dışı yasağı
22:26 Muğla’da bir kişi boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında katletti Muğla'da bir kişi boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında katletti
21:46 Eylem Tok’un oğlunun karıştığı ölümlü kazadan yeni görüntüler ortaya çıktı Eylem Tok'un oğlunun karıştığı ölümlü kazadan yeni görüntüler ortaya çıktı
19:29 Kripto para borsası FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried’a 25 yıl hapis cezası Kripto para borsası FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried'a 25 yıl hapis cezası
19:01 Bakan Bayraktar: Nisanda elektrik ve doğal gaz fiyatlarında değişiklik olmayacak Bakan Bayraktar: Nisanda elektrik ve doğal gaz fiyatlarında değişiklik olmayacak
18:39 Habur Gümrük Kapısı’nda 850 kilogram eroin ele geçirildi Habur Gümrük Kapısı'nda 850 kilogram eroin ele geçirildi
17:16 Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, esnaf ziyaretinde vatandaşa yumruk attı Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, esnaf ziyaretinde vatandaşa yumruk attı
16:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli’de atılan slogan karşısında şaşkınlık yaşadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de atılan slogan karşısında şaşkınlık yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2024 23:39:08. #1.12#
SON DAKİKA: Banu Parlak hakkında yurt dışı yasağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement