Banu Parlak hakkında yurt dışı yasağı

Kastamonu'da Camiye Giden Vatandaşlar Tarafından İnşaat Alanında Erkek Cesedi Bulundu

Kastamonu'nun Kuzeykent Mahallesi'nde yatsı namazı için camiye giden vatandaşlar, inşaat alanında bir erkek cesedi buldu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucunda cesedin İsmail Konukçu'ya ait olduğu ve baş bölgesinden darbe aldığı tespit edildi. İsmail Konukçu'nun intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor.