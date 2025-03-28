İstismar Suçlusu Yakalandı

Afyonkarahisar'da çocuğa istismar suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede icra edilen hakkında çocuğun basit cinsel istismarı suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan A.Ö. isimli şahıs Sandıklı'da yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR