Jandarma, Aksaray'da kenevir avında

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Jandarma bahçede kenevir avında

Aksaray'da müstakil eve operasyon düzenleyen jandarma 592 kök ekili kenevir bitkisi ve 4 kilo 235 gram esrar maddesi ele geçirdi

AKSARAY - Aksaray'da yasadışı kenevir ekip uyuşturucu imal ve ticareti yapan şüpheliye yönelik operasyon düzenleyen jandarma bahçede ekili kenevir ve esrar maddesiyle şüpheliyi yakaladı.

Uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmalarını aralıksız sürdüren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Ortaköy ilçesinde bir ikamette yasadışı kenevir ekimi, uyuşturucu imal ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma KOM ve Ortaköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri adresi belirlenen ikamete operasyon düzenledi. Müstakil eve yönelik gerçekleştirilen operasyonda evin bahçesinde ekili 592 kök kenevir bitkisi, 4 kilo 235 gram esrar maddesi ve 50 gram kenevir tohumu ele geçirdi. Gözaltına alınan T.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.