Jandarma, Aranan Şahısı Yakaladı

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Afyonkarahisar'da devriye gezen jandarma ekipleri suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçundan hapis cezasıyla aranan şahsı yakaladı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler devriye gezerken durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurarak kimlik sorgulaması yaptı. Yapılan incelemelerde şahsın suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Ardından gözaltına alınan şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR