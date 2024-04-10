Jandarma ekipleri bayramda da denetimde
AKSARAY - Aksaray'da halkın huzur ve güven içerisinde trafikte seyahat etmeleri, yaşanan kazaların en aza indirilebilmesi amacıyla bayramın ilk gününde de görev alan jandarma ekipleri yollarda denetim yapıyor.
Bayramın ilk gününde de Aksaray'ın ilçe, belde, köy ve karayollarında görev alan İl Jandarma Komutanlığı asayiş ve trafik ekipleri halkın huzur ve güven içerisinde seyahat etmeleri, yaşanan kazaların en aza indirilebilmesi için uygulama ve denetimlerini sürdürüyor. Araçları tek tek durduran trafik jandarması ekipleri araç ve sürücüleri ehliyet ruhsat kontrolünden geçirirken, asayiş ekipleri de yolcu konumundaki vatandaşları Genel Bilgi Taraması sorgusundan geçirerek araçlarda arama yapıyor. Şehir genelinde birçok yolda denetim yapan jandarma ekipleri sürücüleri de trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, uygulamaların bayram boyunca aralıksız olarak süreceği bildirildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Jandarma ekipleri bayramda da denetimde - Son Dakika
Isparta'nın Gelendost ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet ve iki otomobil çarpıştı. Kazada 2'si ağır olmak üzere toplamda 10 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Isparta ve Gelendost Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Bilecik İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 5. katından düşen 22 yaşındaki Bayram Güçlü ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen genç kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında Türk karasularından lastik bot ile yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 18'i çocuk toplam 21 düzensiz göçmen yakalandı. Türk Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye kurtarma botu sevk ederek hareketli lastik botu durdurdu ve içerisindeki göçmenleri yakaladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?