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Kadıköy'de metruk bina alev alev yandı

İSTANBUL - Kadıköy'de yıkılmak için boşaltılan 5 katlı binanın çatısı, madde bağımlıları tarafından ateşe verildi. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın, Kadıköy İlçesi, Osmanağa Mahallesi, Teyfik Gelenbe sokak üzerinde saat 21.30'ta yaşandı. İddiaya göre, daha önce kentsel dönüşüm için boşaltılan 5 katlı bina, madde bağımlıları tarafından ateşe verildi. Yangın bir anda büyüyerek tüm çatıyı sardı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumum bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen çatıyı yaklaşık 1 saat uğraşlar sonunda söndürmeyi başardı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Esnaf Yavuz Özkaya, "Burada bir sürü bina yıkılıyor. Bir tek burası değil, burada var, yukarıda var, her yerde yıkılacak. Boş niye bekletiliyor? Bakın şu anda benim aracım tam önünde. Yani herhangi bir şey olsa, bir can kaybı olsa nasıl olacak burada bu durum? Yani mümkün değil. Böyle bir kanun olmaz. Boşaltıldı. Içi boşaldı, hemen yıkacaklar. Yani giriyor tinerciler. Giriyor başıboş insanlar, yakıyor. Yan binaya sıçrasa orada insanlara bir şey olsa ne olacak? Kadıköy'ün göbeği burası. Burada ilgililer gelip hiçbiri mi ilgilenmiyor? Yani burada gelip de bu kadar insanların yaşadığı bir yerde böyle etrafını bir demir çevirip, sadece demirle kapatıp sorun çözüldü mü oluyor yani?" dedi.