Kadıköy'de metruk bina alev alev yandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kadıköy'de metruk bina alev alev yandı

Kadıköy\'de metruk bina alev alev yandı

Kadıköy'de yıkılmak için boşaltılan 5 katlı binanın çatısı, madde bağımlıları tarafından ateşe verildi. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Esnaf ise boşaltılan binaların güvenlik sorunlarına dikkat çekti.

20.05.2024 23:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadıköy'de metruk bina alev alev yandı

İSTANBUL - Kadıköy'de yıkılmak için boşaltılan 5 katlı binanın çatısı, madde bağımlıları tarafından ateşe verildi. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın, Kadıköy İlçesi, Osmanağa Mahallesi, Teyfik Gelenbe sokak üzerinde saat 21.30'ta yaşandı. İddiaya göre, daha önce kentsel dönüşüm için boşaltılan 5 katlı bina, madde bağımlıları tarafından ateşe verildi. Yangın bir anda büyüyerek tüm çatıyı sardı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumum bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen çatıyı yaklaşık 1 saat uğraşlar sonunda söndürmeyi başardı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Esnaf Yavuz Özkaya, "Burada bir sürü bina yıkılıyor. Bir tek burası değil, burada var, yukarıda var, her yerde yıkılacak. Boş niye bekletiliyor? Bakın şu anda benim aracım tam önünde. Yani herhangi bir şey olsa, bir can kaybı olsa nasıl olacak burada bu durum? Yani mümkün değil. Böyle bir kanun olmaz. Boşaltıldı. Içi boşaldı, hemen yıkacaklar. Yani giriyor tinerciler. Giriyor başıboş insanlar, yakıyor. Yan binaya sıçrasa orada insanlara bir şey olsa ne olacak? Kadıköy'ün göbeği burası. Burada ilgililer gelip hiçbiri mi ilgilenmiyor? Yani burada gelip de bu kadar insanların yaşadığı bir yerde böyle etrafını bir demir çevirip, sadece demirle kapatıp sorun çözüldü mü oluyor yani?" dedi.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Kadıköy, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kadıköy'de metruk bina alev alev yandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:09 İran Cumhurbaşkanı Reisi’ye mezar olan helikopter enkazına ekiplerin ilk ulaştığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye mezar olan helikopter enkazına ekiplerin ilk ulaştığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı
22:18 Erdoğan’dan İmamoğlu’nun Roma gezisine eleştiri: Belediyelerin görevi şarap festivaline götürmek değil Erdoğan'dan İmamoğlu'nun Roma gezisine eleştiri: Belediyelerin görevi şarap festivaline götürmek değil
22:18 ABD’nin İran’a taziye mesajında dikkat çeken “seçim“ detayı ABD'nin İran'a taziye mesajında dikkat çeken "seçim" detayı
20:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’daki helikopter kazası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan ediyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'daki helikopter kazası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan ediyoruz
13:47 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Bütün firmalar için asgari kurumlar vergisini getireceğiz Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Bütün firmalar için asgari kurumlar vergisini getireceğiz
23:43 Yıldızlar bile ona hayran Arda Güler, Mbappe’yi hayrete düşürdü Yıldızlar bile ona hayran! Arda Güler, Mbappe'yi hayrete düşürdü
21:57 Fenerbahçe’den Dursun Özbek’in iddialarına cevap: Mafya dizisi senaryosu anlatıyor Fenerbahçe'den Dursun Özbek'in iddialarına cevap: Mafya dizisi senaryosu anlatıyor
21:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Eurovision’daki LGBT propagandasına tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eurovision'daki LGBT propagandasına tepki
21:15 Hatayspor’un ligdeki kaderini değiştirdi İşte Beşiktaş’ın tartışma yaratan penaltısının VAR Kayıtları Hatayspor'un ligdeki kaderini değiştirdi! İşte Beşiktaş'ın tartışma yaratan penaltısının VAR Kayıtları
20:36 Canlı yayında ters düştüler Dursun Özbek ile Erden Timur arasında Ali Koç anlaşmazlığı Canlı yayında ters düştüler! Dursun Özbek ile Erden Timur arasında Ali Koç anlaşmazlığı
20:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, Kabine Toplantısı sonrası yeni anayasa mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kabine Toplantısı sonrası yeni anayasa mesajı
19:28 Whatsapp’tan yolladıkları mesajla binlerce liralık dolandırıcılık yaptılar Whatsapp'tan yolladıkları mesajla binlerce liralık dolandırıcılık yaptılar
19:26 İkili arasında sular durulmuyor Kerem Aktürkoğlu’ndan Mert Hakan Yandaş’a bomba cevap İkili arasında sular durulmuyor! Kerem Aktürkoğlu'ndan Mert Hakan Yandaş'a bomba cevap
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2024 00:17:24. #1.11#
SON DAKİKA: Kadıköy'de metruk bina alev alev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement