Kadına Şiddetle Mücadele Günü Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kadına Şiddetle Mücadele Günü Etkinliği

Kadına Şiddetle Mücadele Günü Etkinliği

Selendi'de emniyet, kadına yönelik şiddetle mücadele için bilgilendirme ve broşür dağıttı.

26.11.2024 20:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Selendi'de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, Selendi İlçe Emniyet Amirliği personeli tarafından bilgilendirme ve broşür dağıtımı gerçekleştirildi.

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında; şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla çalışmalar yürüten Selendi İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polisler tarafından vatandaşlar bilinçlendirilirken, Kadına Karşı Şiddetle Mücadele ve KADES hakkında farkındalık oluşturmak adına da broşür dağıtımı yapıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

3-sayfa, Selendi, Hukuk, Kadın, KADES, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kadına Şiddetle Mücadele Günü Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:42 Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Suç kılıç çatmak değil, kasıtlı organize disiplinsizliktir Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Suç kılıç çatmak değil, kasıtlı organize disiplinsizliktir
20:07 Yasa dışı bahis soruşturmasında adı geçen Serdar Ortaç’ın ev hapsi ve adli kontrol kararı kaldırıldı Yasa dışı bahis soruşturmasında adı geçen Serdar Ortaç'ın ev hapsi ve adli kontrol kararı kaldırıldı
19:09 Rusya bir kez daha ABD füzeleriyle vuruldu, Savunma Bakanlığı ’Yanıt verilecek’ dedi Rusya bir kez daha ABD füzeleriyle vuruldu, Savunma Bakanlığı 'Yanıt verilecek' dedi
17:52 Narin cinayetinde yeni görüntü Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş Narin cinayetinde yeni görüntü! Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş
16:13 Arnavutköy’de Kız Çocuğu Cinayetinde Şok Gelişme Arnavutköy'de Kız Çocuğu Cinayetinde Şok Gelişme
09:03 Çikolata yiyenler dikkat Bakanlık yeni sahtekarlar listesi yayımladı Çikolata yiyenler dikkat! Bakanlık yeni sahtekarlar listesi yayımladı
08:56 Şampiyonluk maçına dedesinin kafatasıyla geldi Şampiyonluk maçına dedesinin kafatasıyla geldi
08:29 Adı Fenerbahçe ile anılan Talisca hakkında bir bomba gelişme daha Adı Fenerbahçe ile anılan Talisca hakkında bir bomba gelişme daha
08:27 Kayapınar Belediye Başkanı Cengiz Dündar gözaltında Kayapınar Belediye Başkanı Cengiz Dündar gözaltında
08:18 Ankara’da FETÖ operasyonu 7’si aktif görevde 35 Emniyet mensubu için gözaltı kararı Ankara'da FETÖ operasyonu! 7'si aktif görevde 35 Emniyet mensubu için gözaltı kararı
08:17 Motorin, benzine fark attı Motorin, benzine fark attı
07:58 Eylül Lize Kandemir’in giydiği elbise olay oldu Eylül Lize Kandemir'in giydiği elbise olay oldu
07:57 Mauro Icardi’den inanılmaz rakam Mauro Icardi'den inanılmaz rakam
07:47 Ronaldo Asya Şampiyonlar Ligi’nde double yaptı, Al-Nassr rahat kazandı Ronaldo Asya Şampiyonlar Ligi'nde double yaptı, Al-Nassr rahat kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 21:07:18. #1.13#
SON DAKİKA: Kadına Şiddetle Mücadele Günü Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.