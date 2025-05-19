Kağıt fabrikasında yangın çıktı büyümeden söndürüldü
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta kağıt fabrikasında çıkan yangın büyümeden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Eyüp Sultan Mahallesi'ndeki Kahramanmaraş Kağıt Fabrikası'nda çıktı. Fabrikanın açık alandaki kağıt balyalarında çıkan yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede büyümeden söndürüldü.
Yangın nedeniyle maddi zarar meydana gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
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