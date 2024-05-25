Kağıthane'de 4 Katlı Binada Yangın Çıktı, 3 Kişi Dumandan Etkilendi - Son Dakika
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Kağıthane'de 4 Katlı Binada Yangın Çıktı, 3 Kişi Dumandan Etkilendi

Kağıthane\'de 4 Katlı Binada Yangın Çıktı, 3 Kişi Dumandan Etkilendi

Kağıthane, Ortabayır Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın 3. katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Yangında can kaybı olmazken, dairede mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.

25.05.2024 03:34
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Kağıthane'de 4 katlı binanın 3'üncü katında çıkan yangın korkuttu. Alev alev yanan dairede 3 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, gece saatlerinde Kağıthane, Ortabayır Mahallesi Evliya sokakta meydana geldi. İddiaya göre 4 katlı binanın 3'üncü katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı. Kısa sürede söndürülen yangında can kaybı olmazken, dairede mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralar, çevre hastanelere kaldırıldı. Çıkan yangında dairede hasar meydana geldi. Ekiplerin yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kağıthane'de 4 Katlı Binada Yangın Çıktı, 3 Kişi Dumandan Etkilendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kağıthane'de 4 Katlı Binada Yangın Çıktı, 3 Kişi Dumandan Etkilendi - Son Dakika
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