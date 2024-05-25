Kağıthane\'de 4 Katlı Binada Yangın Çıktı, 3 Kişi Dumandan Etkilendi

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Kağıthane'de 4 katlı binanın 3'üncü katında çıkan yangın korkuttu. Alev alev yanan dairede 3 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, gece saatlerinde Kağıthane, Ortabayır Mahallesi Evliya sokakta meydana geldi. İddiaya göre 4 katlı binanın 3'üncü katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı. Kısa sürede söndürülen yangında can kaybı olmazken, dairede mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralar, çevre hastanelere kaldırıldı. Çıkan yangında dairede hasar meydana geldi. Ekiplerin yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL