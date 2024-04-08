Kağıthane'de ATV Aracı Alev Aldı - Son Dakika
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Kağıthane'de ATV Aracı Alev Aldı

Kağıthane'de bakımı yapılan ATV aracı alev aldı. O anlar kameraya yansıdı. ATV'nin bakım sırasında sürekli gaz verilmesi sonucu alev aldığı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının söndürüldüğü belirtildi.

08.04.2024 15:16  Güncelleme: 15:22
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Kağıthane'de bakımı yapılan ATV aracı alev aldı. O anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Kağıthane Güzeldere Caddesi'nde yaşandı. ATV olarak adlandırılan aracının bakımını yapmaya çalışan genç, büyük bir şok yaşadı. Çalışır haldeki ATV, bakım sırasında sürekli gaz verilince alev aldı. Panikle ne yapacağını şaşıran genç, çevredeki sürücülerden yangın söndürme tüpü istedi. Alevleri gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine de haber verdi.

ATV'si yanan sürücünün imdadına belediye yetişti. İtfaiye beklenirken belediyeye ait su tankerini gören genç, yardım istedi. Yanan ATV, su tankerinin yardımıyla söndürüldü.

Yangın sonrası araç tamamen küle döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kağıthane'de ATV Aracı Alev Aldı - Son Dakika

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