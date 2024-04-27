Kağıthane'de korkutan iş yeri yangını: Tekstil makinesi alev aldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kağıthane'de korkutan iş yeri yangını: Tekstil makinesi alev aldı

Kağıthane'de üç katlı bir iş yerinin ikinci katında bulunan tekstil makinelerinin alev alması sonucu yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü ve yaralanan olmadı. Olayda sadece binada maddi hasar meydana geldi.

27.04.2024 20:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kağıthane'de korkutan iş yeri yangını: Tekstil makinesi alev aldı

İSTANBUL - Kağıthane'de üç katlı iş yerinin ikinci katında yer alan tekstil makinelerinin alev almasından dolayı yangın çıktı. Yangın nedeniyle binada bulunan vatandaşların kendilerini bina dışına atmasıyla yaralanan olmazken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Kağıthane Hürriyet Mahallesi Dr. Cemil Bengü üzerinde bulunan 3 katlı iş yerinin ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tekstil iş yerinde bulunan makinelerden henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselerek yanmaya başladı. Binanın siyah dumanlarla kaplanması nedeniyle çalışanlar ve üst katta bulunan vatandaşlar kendilerini dışarıya attı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA

Kağıthane, İtfaiye, İstanbul, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kağıthane'de korkutan iş yeri yangını: Tekstil makinesi alev aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:35 Gözyaşlarıyla sahayı terk etti Fenerbahçeli yıldız oyuna devam edemedi Gözyaşlarıyla sahayı terk etti! Fenerbahçeli yıldız oyuna devam edemedi
19:27 Kendisini yerlere atıp yuvarlanan AK Partili meclis üyesi İbrahim Efe, partisinden ve görevinden istifa etti Kendisini yerlere atıp yuvarlanan AK Partili meclis üyesi İbrahim Efe, partisinden ve görevinden istifa etti
17:58 Canlı anlatım Derbide ikinci gol geldi Canlı anlatım! Derbide ikinci gol geldi
17:20 İYİ Parti’de tarihi kurultay Seçim 3. tura kaldı İYİ Parti'de tarihi kurultay! Seçim 3. tura kaldı
17:02 Ormanlık alanda bulunan kemik parçalarından alınan DNA, kayıp ekonomist Korhan Berzeg’in kızıyla eşleşti Ormanlık alanda bulunan kemik parçalarından alınan DNA, kayıp ekonomist Korhan Berzeg'in kızıyla eşleşti
20:06 Beşiktaş 10 kişi İşte kırmızı karta neden olan o pozisyon Beşiktaş 10 kişi! İşte kırmızı karta neden olan o pozisyon
19:21 Buse Naz Çakıroğlu, 3. kez Avrupa şampiyonu oldu Buse Naz Çakıroğlu, 3. kez Avrupa şampiyonu oldu
18:57 Çin’de çıkan hortum ortalığı savaş alanına çevirdi Çin'de çıkan hortum ortalığı savaş alanına çevirdi
18:29 İsmail Kartal’dan derbi öncesi açıklama: 3 futbolcuyu neden kadroya almadı İsmail Kartal'dan derbi öncesi açıklama: 3 futbolcuyu neden kadroya almadı?
17:36 Kadıköy’de deniz taksi ile kano çarpıştı, bir kadının ayağı koptu Kadıköy'de deniz taksi ile kano çarpıştı, bir kadının ayağı koptu
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşa sigara bıraktırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşa sigara bıraktırdı
16:45 Metroya binen sapık, karşısındaki kadına bakarak kendini tatmin etti Metroya binen sapık, karşısındaki kadına bakarak kendini tatmin etti
16:00 Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı’na Şekip Mosturoğlu seçildi Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na Şekip Mosturoğlu seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2024 20:43:07. #1.11#
SON DAKİKA: Kağıthane'de korkutan iş yeri yangını: Tekstil makinesi alev aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement