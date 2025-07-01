Kahramanmaraş Ahır Dağı'nda çıkan bahçe yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, Ahır Dağı Sulutarla mevkiinde çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kahramanmaraş Ahır Dağı'nda Bahçe Yangını Çıktı - Son Dakika
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