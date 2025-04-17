Kahramanmaraş\'ta 3 Hükümlü Yakalandı

Kahramanmaraş'ta 9 ile 11 yıl arasında hapis cezasıyla aranan 3 hükümlü yakalanıp cezaevinde gönderildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma' suçundan 9 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası alan H.K. (35) ile 10 yıl 5 ay 10 gün cezası bulunan R.Ç. (30) ve 5 ayrı suçtan toplam 11 yıl 10 ay hapis cezası olan B.B.'nin (38) adresleri belirlendi. 3 hükümlü de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Jandarma ve adliyede işlemleri tamamlanan 3 hükümlü cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ