Kahramanmaraş'ta 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, 107 captagon hap ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, 107 captagon hap ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş'ta 7 ve 10 Ekim'deki uyuşturucu operasyonlarında 107 captagon hap, 9 sentetik ecza hapı ve 23,99 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli tutuklandı.
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 7 ve 10 Ekim tarihlerinde uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalarda 107 captagon hap, 9 sentetik ecza hapı ve 23,99 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.
Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.
Kaynak: İHA
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