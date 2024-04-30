Kahramanmaraş'ta ahşap üretim fabrikasında yangın çıktı

Kahramanmaraş'ta ahşap üretim fabrikasında yangın
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta ahşap üretim üzerine faaliyet gösteren fabrikada yangın çıktı.
Yangın, Onikişubat İlçesi Oruç Reis Mahallesi'ndeki ahşap üretim fabrikasında çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere teslim olan fabrikadaki ahşap ve kimyasal malzemeler yanmaya başladı.
Alevlerin yükseldiği yangında ekiplerin müdahalesi sürüyor.
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