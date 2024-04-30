Kahramanmaraş'ta ahşap üretim fabrikasında yangın çıktı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta ahşap üretim fabrikasında yangın çıktı

Kahramanmaraş'ta ahşap üretim üzerine faaliyet gösteren fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangında fabrikadaki ahşap ve kimyasal malzemeler yanmaya devam ediyor.

30.04.2024 00:00
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Kahramanmaraş'ta ahşap üretim fabrikasında yangın

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta ahşap üretim üzerine faaliyet gösteren fabrikada yangın çıktı.

Yangın, Onikişubat İlçesi Oruç Reis Mahallesi'ndeki ahşap üretim fabrikasında çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere teslim olan fabrikadaki ahşap ve kimyasal malzemeler yanmaya başladı.

Alevlerin yükseldiği yangında ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kahramanmaraş'ta ahşap üretim fabrikasında yangın çıktı - Son Dakika

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