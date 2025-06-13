Kahramanmaraş'ta atıkların oluşturduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Menderes Mahallesi 9. Sokakta'ki alanda çıktı. Atıklardan oluşan alanda çıkan yangını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışması sürerken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kahramanmaraş'ta Atık Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
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