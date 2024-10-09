Kahramanmaraş'ta Boşanma Kavgası: Kadın Bıçaklandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Boşanma Kavgası: Kadın Bıçaklandı

Boşanma aşamasındaki bir kadın, adliye çıkışında kocası tarafından çocuğunun gözleri önünde bıçaklandı.

09.10.2024 17:09
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Kahramanmaraş'ta bir şahıs, boşanma aşamasındaki eşini adliye çıkışında çocuğunun gözleri önünde bıçaklayarak ağır yaraladı.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Kahramanmaraş Adliyesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasında olan Dilber K. ve Vedat K., sabah adliyede duruşmaya katıldı. Dilber K., ertelenen duruşma sonrası adliyeden ayrılıp yolun karşısına geçmek isterken kocası Vedat K. yanına geldi. Çıkan tartışmada Vedat K., çocuğunun gözleri önünde Dilber K.'ye bıçakla saldırdı. Vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle ağır yaralanan kadın kanlar içinde yere yığılırken, Vedat K. kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Dilber K., ambulansla götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı. Dilber K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan Vedat K. ise polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kahramanmaraş'ta Boşanma Kavgası: Kadın Bıçaklandı - Son Dakika

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