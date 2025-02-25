Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, M.Ç. isimli şüphelinin Dulkadiroğlu ilçesinde yaşı küçük mağdur A.B'ye cinsel taciz ve istismarda bulunduğu iddiası üzerine soruşturma başlattı.
Şüpheli hakkında "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan gözaltı kararı verildi. Jandarma ekiplerince yakalanan şüpheli M.Ç, adliyeye sevk edildi.
Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kahramanmaraş'ta çocuğa cinsel istismarda bulunan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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