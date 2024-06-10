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Kahramanmaraş'ta elektrik trafosunda çıkan yangın söndürüldü.

Merkez Onikişubat ilçesi Kılavuzlu Mahallesi'ndeki elektrik trafosunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Trafodan dumanlar yükseldiğinin fark edilmesi üzerine itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle bölgede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı. - KAHRAMANMARAŞ