Kahramanmaraş'ta elektrik trafosunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta elektrik trafosunda çıkan yangın söndürüldü

Kahramanmaraş'ın Merkez Onikişubat ilçesinde bulunan Kılavuzlu Mahallesi'ndeki elektrik trafosunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle bölgede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.

10.06.2024 19:12
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Kahramanmaraş'ta elektrik trafosunda çıkan yangın söndürüldü.

Merkez Onikişubat ilçesi Kılavuzlu Mahallesi'ndeki elektrik trafosunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Trafodan dumanlar yükseldiğinin fark edilmesi üzerine itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle bölgede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kahramanmaraş'ta elektrik trafosunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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