Kahramanmaraş'ta bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, Onikişubat ilçesi Maarif Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde çıktı. Yangın ihbarı üzerine itfaiye ekipleri adrese sevk edildi. Ekipler yangın merdiveni yardımıyla alevleri kısa sürede söndürdü. Yangında bazı vatandaşların dumandan etkilendiği öğrenilirken, polis ekiplerinin incelemesi sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kahramanmaraş'ta Ev Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?