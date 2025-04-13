Kahramanmaraş'ta fabrika yangını
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta çıkan fabrika yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Erkenez Mahallesi'ndeki bir tekstil fabrikasında çıktı. Fabrikanın pamuk balyalarının bulunduğu depoda çıkan yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği fabrikada maddi hasar oluştu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kahramanmaraş'ta Fabrika Yangını - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?