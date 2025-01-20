Kahramanmaraş'ta Hırsızlık Operasyonu

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Kahramanmaraş'ta cep telefonu hırsızlığı yaptığı şüphelisiyle yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Edinile bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Onikişubat ilçesi Şazi Bey Mahallesindeki bir kuruma ait depodan 642 adet farklı marka ve modellerde cep telefonun çalınması olayı ile ilgili yapılan çalışma yaptı. Yapılan çalışmada, çalıntı 55 adet cep telefonu ele geçirilerek kurum yetkilisine teslim edildi. Olayla ilgili 25 şahıs suç eşyasının satın alınması ve kabul edilmesi suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı.

E.G., M.O.K.C., Y.K., O.G., O.B., A.K. ve A.Y. isimli 7 şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 3 şahıs tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ