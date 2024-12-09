Kahramanmaraş'ta ikamet yangını korkuttu
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta çıkan ikamet yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, Onikişubat ilçesi Maarif mahallesindeki bir apartman dairesinde çıktı.
Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler yangın merdiveni yardımıyla yangın yerine ulaştı.
Kısa sürede söndürülen yangında bazı vatandaşlar dumandan etkilendiği öğrenildi.
Yangın sonrası polisin incelemesi sürüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kahramanmaraş'ta İkamet Yangını - Son Dakika
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