Kahramanmaraş\'ta İki Yangın Söndürüldü

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Kahramanmaraş'ta iki farklı mahallede çıkan ikamet yangınları itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlk yangın, Onikişubat ilçesi Akçakoyunlu Mahallesindeki bir ikamette çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü. Diğer yangın ise Onikişubat ilçesi Mağralı Mahallesindeki ikametin çatısında çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Her iki yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ