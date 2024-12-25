Kahramanmaraş\'ta İş Yeri Yangını

Kahramanmaraş'ta çıkan iş yeri yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, Onikişubat ilçesi Önsen Mahallesi'nde mobilya sektöründe faaliyet gösteren iş yerinde çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında dumandan etkilenen biri ağır iki kişinin yaralandığı öğrenildi. Yangın sorası inceleme sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ
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