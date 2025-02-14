Kahramanmaraş'ta bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Demirciler Çarşısı'ndaki ahşap imalatı yapan bir iş yerinde çıktı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını çevreye sıçramadan kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında iş yerinde maddi hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kahramanmaraş'ta İş Yeri Yangını - Son Dakika
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