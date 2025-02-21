Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 5 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 'Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı ile Mücadele Suçları' çerçevesinde düzenlediği çalışmada 5 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Olayla ilgili A.E.A. gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kahramanmaraş'ta Kaçak Sigara Operasyonu - Son Dakika
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