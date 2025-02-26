Kahramanmaraş\'ta Kaçakçılık Operasyonu

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Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 milyon 287 bin makaron ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 1 milyon 287 bin gümrük kaçağı makaron, 19 bin 200 doldurulmuş makaron, 80 kilogram kıyılmış tütün, 3 elektronik sigara dolum makinesi, 1 hava kompresörü ve 26 bin 100 sigara doldurma poşeti ele geçirildi.

Operasyon kapsamında H.D., O.B. ve H.D. isimli şüpheliler gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ