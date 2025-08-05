Kahramanmaraş\'ta Kamyonette Yangın

Kahramanmaraş'ta bir kamyonetin kasasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Küçük Sanayi Sitesi içindeki bir kamyonetin kasasında çıktı. Alınan bilgiye göre, kamyonet kasasında bulunan atık malzemeler bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangını fark edenlerin bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın nedeniyle kamyonette maddi hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ