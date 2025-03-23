Kahramanmaraş'ta Kapalı Otoparkta Yangın

Kahramanmaraş'ta otopark yangını

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta kapalı otoparkta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi Arasa Otopark'ında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında maddi hasar oluştu.