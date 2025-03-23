Kahramanmaraş'ta otopark yangını
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta kapalı otoparkta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi Arasa Otopark'ında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında maddi hasar oluştu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kahramanmaraş'ta Kapalı Otoparkta Yangın - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?