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Kahramanmaraş'ta konteyner yangını

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta çıkan konteyner yangını diğer konteynerlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Dulkadiroğlu İlçesi Erkenez Mahallesi Havalimanı Konteyner Kent'teki bir depremzedenin konteynerin de çıktı. Elektrik aksamdan çıktığı tahmin edilen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı hareketi sonucu yangın diğer konteynerlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın sonrası konteynerde maddi hasar oluştu.