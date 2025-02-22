Kahramanmaraş'ta çıkan konteyner yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Onikişubat ilçesi Önsen Mahallesi'ndeki şantiye alanındaki konteynerlerde çıktı. Elektrikli ısıtıcıdan çıktığı tahmin edilen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın diğer konteynerlere sıçramadan söndürüldü.
Can kaybının yaşanmadığı yangında maddi hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kahramanmaraş'ta Konteyner Yangını - Son Dakika
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